ЦБ обвинили в невольной помощи преступникам

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев обвинил Центробанк в невольной помощи преступникам из-за несвоевременной передачи правоохранительным органам информации о них. Такое заявление чиновник сделал на расширенном заседании коллегии МВД, трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».

«К сожалению, оперативное выявление и предотвращение подобных фактов затруднено из-за несвоевременного и неполного получения соответствующей информации из Банка России, в том числе результатов контрольно-надзорной деятельности», — отметил Колокольцев.

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По его словам, соглашение о межведомственном взаимодействии между ЦБ и МВД требует корректировки, поскольку финансовые преступления, в том числе хищения средств у банков, отражаются на их клиентах и нередко приводят к отзывам лицензий у кредитных организаций.

В 2019 году ЦБ отозвал лицензию у 28 банков, а также сообщал о выявлении 308 «лжебанков и страховых компаний». За последнее время в России было зафиксировано несколько случаев утечки персональных данных банковских клиентов, которые впоследствии поступали в продажу на черном рынке.

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