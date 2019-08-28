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МВД одобрило идею блокировать деньги россиян

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Министерство внутренних дел (МВД) поддержало инициативу Ассоциации банков России (АБР) об увеличении срока блокировки карт с двух до 30 дней при проведении подозрительных транзакций. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Совещание по вопросам противодействия хищению денежных средств у банковских клиентов, в котором приняли участие представители банков, ЦБ и МВД, состоялось 27 августа. На нем обсуждалась выдвинутая ранее АБР инициатива, касающаяся борьбы с мошенниками.

В частности, банки предлагают блокировать карту получателя при проведении подозрительных транзакций. В настоящий момент перевод денег может быть остановлен только в момент списания средств со счета. Даже если клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств уже нет.

В связи с этим АБР предлагает разрешить блокировать банковскую карту получателя до того момента, пока ее не подтвердит сам отправитель. Стандартный срок блокировки — 2 дня, в случае обращения отправителя в полицию — 30 рабочих дней.

Банк России усомнился в эффективности данной меры, поскольку похищенные средства, которые выводятся на другие карты, как правило, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Представители МВД в свою очередь заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить дело.

Среди банков также нет единого мнения, одни считают, что нужно использовать данную меру, а другие уверены, что нужно блокировать не всю карту, а просто приостанавливать подозрительную транзакцию. Для более детальной проработки вопроса будет создана рабочая группа.

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