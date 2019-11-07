Группа мошенников обокрала более тысячи россиян

Полиция задержала 16 подозреваемых в мошенничестве с кредитами в нескольких российских регионах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ведомстве заявили, что от действий задержанных пострадали более тысячи человек, среди которых в основном жители Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и Новосибирской областей.

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Мошенники обещали людям помощь при получении кредита, однако на самом деле осуществляли кражу денег. У каждого из 16 злоумышленников была своя задача: одни искали жертв, другие убеждали их в том, что за определенную сумму фирма гарантирует одобрение банком кредита, третьи исполняли роли сотрудников колл-центра, а четвертые размещали рекламу в сети и собирали деньги.

В ходе 25 обысков у подозреваемых изъяли бланки, печати, штампы, компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты. Сейчас четверо задержанных заключены под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

В октябре Центробанк (ЦБ) сообщал о новом способе хищения средств с банковских карт. Речь шла о подмене телефонных номеров. Злоумышленники звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников банка, а затем выуживают у них информацию и крадут деньги. В ЦБ подчеркнули, что эти телефонные номера оказываются идентичны номерам колл-центров кредитных организаций. Эта технология позволяет мошенникам «успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв». Также в ЦБ отметили, что такая схема успешно работает и за счет низкого уровня «компьютерной гигиены».

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