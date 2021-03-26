Еще один российский банк лишился лицензии

Центробанк лишил лицензии банк «Мегаполис», зарегистрированный в Чебоксарах. Поводом для такого решения стал ряд нарушений, говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация занижала величину активов, необходимых для формирования резервов на возможные потери, и завышала стоимость имущества для улучшения финансовых показателей.

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За сокрытие реального финансового положения в отношении банка ранее применяли меры регулирования. В том числе ограничивали возможность для привлечения средств вкладчиков и совершение операций по купле-продаже иностранной валюты физическими лицами. Последние операции, как показала проверка, нередко не попадали в отчетность.

По величине активов «Мегаполис» занимал 234 место в российской банковской системе. На данный момент в него назначена временная администрация, она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Кроме того, ЦБ намерен направить информацию о нарушениях в правоохранительные органы.

Неделю назад ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК банк), который находился на 222 месте по величине активов. А две недели назад такое решение приняли в отношении банка «Альба Альянс» и «ФорБанка».