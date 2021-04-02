Два российских банка лишились лицензии

Центробанк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех организаций, среди которых два банка — московский Геобанк и Майкопбанк, а также расчетная небанковская кредитная организация (РНКБ) «РИБ». Пресс-релизы опубликованы на сайте регулятора.

Проверка показала, что Геобанк, занимающий 354 место в банковской системе России по величине активов, полностью утратил собственные средства и нарушал федеральные законы о регулировании банковской деятельности. В последний год в отношении банка применялись многие ограничения, в том числе на привлечение денежных средств вкладчиков.

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Майкопбанк занимал 321 место. В его отчетности обнаружили занижение величины резервов на возможные потери, а также завышение стоимости имущества для улучшения финансовых показателей, что позволяло ему скрывать свое реальное положение. Больше половины кредитного портфеля организации составляли проблемные ссуды. Регулятор неоднократно предупреждал Майкопбанк о проблемах и вводил ограничения.

РНКО «РИБ» обвинили в нарушении федеральных законов и требований нормативных актов Банка России. Организация специализировалась на обслуживании нелегальных казино и букмекерских контор.

Во все три организации назначена временная администрация Центробанка. Она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

В последний месяц регулятор каждую пятницу отзывает лицензии банков. Так, 12 марта остановлена работа ФорБанка, банка «Современные стандарты бизнеса» и банка «Альба Альянс» (о ликвидации попросили владельцы). Спустя неделю чистка коснулась ЮМК банка, а 26 марта — банка «Мегаполис».