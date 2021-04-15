ЦБ ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Центробанк ужесточит критерии вовлеченности банков в сомнительные операции со второго квартала 2021 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, банк будет считаться вовлеченным в проведение сомнительных операций с безналичными и наличными денежными средствами, если их объем превышает 500 миллионов рублей за квартал. На данный момент этот порог, установленный в 2017 году, составляет 1 миллиард рублей.

В ЦБ пояснили, что введение таких критериев нацелено на дальнейшее сокращение объема сомнительных операций, а также на то, чтобы банки тщательнее их выявляли и пресекали.

Как отметили в регуляторе, объемы сомнительных операций снижаются на протяжении последних нескольких лет. Так, с 2016 по 2020 годы вывод денег за рубеж по сомнительным основаниям сократился в четыре раза (до 52 миллиардов рублей), а обналичивание денежных средств — в семь раз (до 78 миллиардов рублей).

Ранее ЦБ поспорил с Минфином по поводу раскрытия банковской тайны россиян, речь о которой идет в законопроекте о налогообложении криптовалют. Банк России выступает против наделения налоговиков правом беспрепятственно запрашивать у финансовых организаций информацию об операциях с цифровой валютой на счетах россиян.