ЦБ и Минфин поспорили по поводу раскрытия банковской тайны россиян

Законопроект о налогообложении криптовалют, поправки к которому должны были поступить в Госдуму в марте, застрял в согласованиях. Минфин и ЦБ поспорили по поводу раскрытия банковской тайны россиян. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ведомства не могут договориться по поводу допуска налоговиков к банковским счетам граждан. Банк России выступает против наделения налоговиков правом беспрепятственно запрашивать у финансовых организаций информацию об операциях с цифровой валютой на счетах россиян.

Минфин высказывается за допуск, поскольку это позволит избежать уклонения от уплаты налогов, а также не будут перегружены банки и физлица налоговыми проверками.

Ранее российское правительство внесло в Госдуму законопроект, который приравнивает криптовалюту к имуществу. В пояснительной записке говорится, что криптовалюта «часто используется в целях уклонения от уплаты налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и финансирования противоправной деятельности», а налоговые службы не могут следить за криптовалютными кошельками и операциями в них.

В перспективе об операциях и остатке на криптокошельке нужно будет сообщать в налоговую. Обязательному декларированию будут подлежать операции с цифровой валютой на сумму свыше 600 тысяч рублей в год.