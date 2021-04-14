В скором времени россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП), рассказала глава департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина. Ее слова приводит РБК.

Первой страной, куда можно будет совершать переводы при помощи СБП, станет Белоруссия. Ожидается, что такая опция станет доступной с середины 2022 года. К концу того же года ожидается внедрение нового функционала — перевода с карты на карту в Белоруссию и обратно.

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В дальнейшем к СБП планируется подключить банки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который, помимо России и Белоруссии, входят Казахстан, Армения и Киргизия. Переводы при этом можно будет осуществлять только в рублях. ЦБ в качестве собственной цели определяет «развития трансграничных платежей в национальной валюте, повышения роли рубля и его продвижения за рубеж, а также поддержки экспорта платежных услуг в другие страны».

Кроме того, регулятор собирается внедрить «переносимый банковский счет», который обеспечит зачисление средств получателю даже после изменения реквизитов. Также ожидается появление в СБП функции переводов в адрес государства — при оплате штрафов, налогов или пошлин. Сроки нововведений пока не раскрываются.

СБП была запущена в начале 2019 года. До конца того года банкам запрещалось взимать комиссию за переводы между счетами, впоследствии это требование было продлено на неопределенный срок при условии, что суммарные переводы не превышают 100 тысяч рублей в месяц.

Система позволяет оперативно совершать банковские транзакции между карточными счетами, переводя средства по номеру телефона получателя.