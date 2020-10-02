Visa поспорит с ЦБ за переводы россиян

Международная платежная система Visa готовится поспорить с Центробанком и его Системой быстрых платежей (СБП) за карточные переводы россиян по номеру телефона, пишет «Коммерсантъ». Компания ужесточает требования к банкам, выпускающим ее карты.

Согласно новым правилам Visa, к октябрю следующего года сотрудничающие с ней банки-эмитенты и эквайеры (обеспечивающие техническую возможность приема карт в торговых точках и интернет-магазинах) обязаны будут внедрить технологию Visa Direct. Она позволяет быстро переводить средства между карточными счетами Visa и изначально была рассчитана на предприятия.

Теперь же, судя по всему, платежная система планирует развивать ее по аналогии с СБП, то есть предоставлять посредством нее возможность для переводов людям. Главная опция в рамках сервиса — переводы по номеру телефона. Именно ее обязали внедрить банки к октябрю 2021 года.

Опрошенные изданием эксперты считают, что Visa сможет побороться с ЦБ за долю рынка, однако в первое время конкурировать придется только за платежи свыше 100 тысяч рублей. До 2022 года переводы на меньшую сумму в рамках СБП будут бесплатны для банков и их клиентов. В дальнейшем они тоже будут облагаться комиссией.

Комиссия СБП для переводов свыше 100 тысяч рублей сейчас составляет 0,5 процента от суммы платежа, у Visa — один процент. Опрошенные банки отметили, что заинтересованы в подключении к новому сервису Visa. При этом представители самой платежной системы заявляют, что не опасаются конкуренции со стороны ЦБ, поскольку аналогичные СБП технологии давно развиваются в других странах, что не мешает Visa занимать долю рынка.