ЦБ отобрал лицензию у очередного банка

Центробанк отобрал лицензию у очередного российского банка, он стал вторым за утро. Речь идет о московском «Интерпромбанке», говорится на сайте регулятора. Кредитная организация занимала 151-е место в банковской системе России.

ЦБ установил, что банк «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков».

Кроме того, стало ясно, что кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности и совершала сделки с непрофильными активами, чтобы искусственно поднять свои финансовые показатели.

Ранее в пятницу, 16 апреля, лицензии лишился екатеринбургский банк «Нейва». Там выявили нарушения закона в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также Центробанк выяснил, что «Нейва» проводил сомнительные операции, продавая иностранную валюту физическим лицам.