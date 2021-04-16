ЦБ аннулировал лицензию банка «Нордеа»

Центробанк аннулировал лицензию московского банка «Нордеа». Об этом говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация стала уже третьей, что осталась без лицензии за утро 16 апреля.

Как указали в ЦБ, основанием для отзыва лицензии послужило желание самой кредитной организации. «Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении. В банке назначат ликвидационную комиссию.

Ранее в пятницу, 16 апреля, стало известно об отзыве лицензии у столичного «Интерпромбанка». В ЦБ выяснили, что кредитная организация совершала сделки с непрофильными активами, чтобы искусственно поднять свои финансовые показатели.

Также без лицензии остался екатеринбургский банк «Нейва». В нем регулятор выявил нарушения закона в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.