ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России принял решение отозвать лицензию на проведение банковских операций у московского «Руна-банка». По величине активов организация занимала 308 место в российской банковской системе, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Причиной отзыва стали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка, из-за чего для кредитной организации уже вводили ограничения на привлечение средств вкладчиков.

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С 2019 года «Руна-банк» оставался убыточным. Он функционировал в условиях корпоративного конфликта и был вовлечен в проведение непрозрачных операций. Организация не исполняла законы в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В банк назначена временная администрация, которая будет работать до назначения временного управляющего или ликвидатора. «Руна-банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты смогут вернуть вложенные средства, но не более 1,4 миллиона рублей на вкладчика.

Также 23 июля ЦБ принял аналогичное решение в отношении Небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», занимавшей 360 место в банковской системе по величине активов. НКО обвинили в связях с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, а также с выводом средств за рубеж и обналичиванием. В организацию назначена временная администрация.

В июне 2019 года «Русское финансовое общество» попало в санкционные списки Минфина США. Его заподозрили в сотрудничестве с организацией, связанной с Северной Кореей.

Центробанк возобновил зачистку банковского сектора в марте этого года. В последний раз, 25 июня, сообщалось об отзыве лицензий у «Актив банка» и банка «Нейва».