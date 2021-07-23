ЦБ отозвал лицензию у московского банка

Банк России принял решение отозвать лицензию на проведение банковских операций у московского «Руна-банка». По величине активов организация занимала 308 место в российской банковской системе, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Причиной отзыва стали нарушения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка, из-за чего для кредитной организации уже вводили ограничения на привлечение средств вкладчиков.
С 2019 года «Руна-банк» оставался убыточным. Он функционировал в условиях корпоративного конфликта и был вовлечен в проведение непрозрачных операций. Организация не исполняла законы в области борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В банк назначена временная администрация, которая будет работать до назначения временного управляющего или ликвидатора. «Руна-банк» является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты смогут вернуть вложенные средства, но не более 1,4 миллиона рублей на вкладчика.
Также 23 июля ЦБ принял аналогичное решение в отношении Небанковской кредитной организации «Русское финансовое общество», занимавшей 360 место в банковской системе по величине активов. НКО обвинили в связях с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами, а также с выводом средств за рубеж и обналичиванием. В организацию назначена временная администрация.
В июне 2019 года «Русское финансовое общество» попало в санкционные списки Минфина США. Его заподозрили в сотрудничестве с организацией, связанной с Северной Кореей.
Центробанк возобновил зачистку банковского сектора в марте этого года. В последний раз, 25 июня, сообщалось об отзыве лицензий у «Актив банка» и банка «Нейва».