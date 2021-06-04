ЦБ отозвал лицензию у банка за работу с нелегальными букмекерами

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.
Поводом для такого решения стало неоднократное нарушение законов о банковской деятельности нормативных актов Центробанка. В том числе речь идет о вовлеченности в расчеты физических лиц с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Также для организации аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В РФИ назначена временная администрация, она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.
По величине активов РФИ Банк занимал 328 место в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов.
На прошлой неделе Центробанк отозвал лицензии у петербургского Заубер Банка и у московского банка «ИРС». Регулятор вернулся к практике очистки банковского сектора в начале весны. До этого лицензии отзывались в декабре прошлого года.