ЦБ отозвал лицензию у банка за работу с нелегальными букмекерами

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк). Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

Поводом для такого решения стало неоднократное нарушение законов о банковской деятельности нормативных актов Центробанка. В том числе речь идет о вовлеченности в расчеты физических лиц с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Также для организации аннулирована лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В РФИ назначена временная администрация, она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По величине активов РФИ Банк занимал 328 место в банковской системе России. Он является участником системы страхования вкладов.

На прошлой неделе Центробанк отозвал лицензии у петербургского Заубер Банка и у московского банка «ИРС». Регулятор вернулся к практике очистки банковского сектора в начале весны. До этого лицензии отзывались в декабре прошлого года.