Россиян предупредили о возможной угрозе банковским вкладам

Для сбережений, которые россияне хранят на банковских вкладах, может грозить угроза в виде лишения кредитной организации лицензии. Об этом в беседе с агентством «Прайм» предупредил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Финансист указал на признаки, указывающие на то, что банк испытывает проблемы, за несколько месяцев до лишения лицензии. К ним относятся: закрытие филиалов банка или сокращение времени работы отделений, перебои со связью с колл-центром, а также задержка выдачи денег или переводов.

Если у банка отзовут лицензию, Агентство по страхованию вкладов вернет вкладчику только 1,4 миллиона рублей, напомнил Переславский. Эксперт посоветовал делать выбор в пользу банков из топ-20. Несмотря на то, что процентная ставка может не отыграть инфляцию, но зато риски потерять вклад будут минимальными.

Ранее Центробанк сообщил, что торгующие на бирже россияне заинтересовались акциями иностранных компаний и стали активнее вкладываться в них. По данным регулятора, за первые три месяца 2021 года вложения россиян в ценные бумаги компаний-нерезидентов составили 836 миллиардов рублей, что на 220 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года.