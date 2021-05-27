Финансист назвал способ уберечься от кризиса

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий напомнил о цикличности экономики и предупредил о неизбежном ее падении после каждого подъема. Об этом он рассказал агентству «Прайм».

Финансист отметил, что важно входить в кризис, имея в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов. Такими являются бумаги компаний со значительной долговой нагрузкой и большой долей короткого долга.

По словам эксперта, защитную функцию могут взять на себя российские облигации (и валютные, и рублевые). В сам кризис по традиции растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото. Также турбулентность хорошо переносят акции компаний в таких секторах, как здравоохранение, телекоммуникации и ЖКХ.

13 мая Русецкий дал советы россиянам по защите сбережений от резко ускорившейся долларовой инфляции. По его словам, в случае, если уже приобретена американская валюта, стоит инвестировать в нефтяные фьючерсы или бумаги американских нефтедобывающих компаний в долларах.

Ранее российский миллиардер Леонид Федун дал совет, куда вложить частному инвестору миллион рублей. Если есть цель сохранить миллион, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности, отметил он. Если нужно на нем заработать, то надо искать финансовые инструменты. «Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, они не облагаются налогом, — cказал миллиардер.