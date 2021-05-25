Финансист назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей

Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий в беседе с агентством «Прайм» назвал лучший способ вложить 100 тысяч рублей.

Финансист отметил, что за последние годы приток средств розничных инвесторов усилился. Так, в 2020 году активы физлиц выросли на два триллиона рублей. По его словам, для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции, как российские, так и иностранные.

Облигации — более консервативный инструмент, отметил эксперт. Они обычно имеют доходность на два-три процента выше депозитов. «Смешивая в разных пропорциях акции и облигации, можно контролировать риск (волатильность) собственного портфеля», — сказал Русецкий.

При долгосрочном инвестировании специалист порекомендовал приобретать акции быстрорастущих компаний. Также эксперт посоветовал начинающим инвесторам диверсифицировать портфель.

Русецкий отметил, что при небольшой сумме инвестирования стоит обратить внимание на биржевые и открытые паевые фонды.

Ранее российский миллиардер Леонид Федун дал совет, куда вложить частному инвестору миллион рублей. Если есть цель сохранить миллион, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности, отметил он. Если нужно на нем заработать, то надо искать финансовые инструменты. «Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, они не облагаются налогом, — cказал миллиардер.