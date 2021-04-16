Бывший министр экономики России назвал лучший способ вложить деньги

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев считает, что лучше вложить деньги в рынок ценных бумаг и акции, пишет Ura.ru.

Он отметил, что в последнее время случился переток клиентов из банков на фондовый рынок. Нечаев посоветовал еще один способ заработать — вложиться в облигации, которые приносят прибыль. «Прирост составит более 7 процентов годовых. Облигации многих частных компаний или негосударственные бумаги дают до 8-9 процентов», — сказал бывший министр экономики.

Ранее аналитики заявили, что получать дополнительный доход в 100 тысяч рублей ежемесячно можно с помощью инвестиций в ценные бумаги. Начинающим инвесторам следует обратить внимание на облигации, а продвинутым — на дивидендные акции. Однако, чтобы получать 100 тысяч ежемесячно, нужно вложить как минимум 20 миллионов рублей.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал активы, которые являются наиболее надежными для вложения средств. По его словам, самое простое вложение для любого человека — это покупка иностранной валюты. Он заметил, что вклады в банках не покрывают даже инфляции.