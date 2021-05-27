Центробанк выявил новую схему с ипотекой

Банк России выявил новую схему, которой пользуются некоторые заемщики на ипотечном рынке. Они пытаются оформить больше одного кредита на жилье, сообщает ТАСС.

Про новый метод рассказала первая замглавы регулятора Ксения Юдаева. По ее словам, заемщики решают оформить за один день несколько ипотечных кредитов. Схема распространена не широко, однако Центробанк взял ситуацию под контроль.

Юдаева добавила, что регулятор также фиксирует случаи, когда граждане берут для первоначального взноса по ипотеке необеспеченный кредит. При этом существенного роста числа подобных случае Центробанк не заметил.

Ранее эксперты оценили решение Центробанка ужесточить с 1 августа регулирование ипотеки с первоначальным взносом менее 20 процентов. Специалисты посчитали инициативу логичной. Они отметили, что льготная ипотека перегрела рынок, из-за чего заемщики оформляли кредиты, плохо рассчитав свои возможности.