ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка

Центробанк России сообщил об отзыве лицензии на проведение банковских операций у Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанк) из Санкт-Петербурга.

В числе нарушений названы полная утрата собственных средств и высокорисковая бизнес-модель, которая сопровождалась занижением величины необходимых к формированию резервов.

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

За последний год к банку неоднократно применяли меры воздействия, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. Энергомашбанк назван неспособным своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Также аннулирована лицензия на осуществление банком деятельности на рынке ценных бумаг. В кредитную организацию назначена временная администрация ЦБ, она будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

По величине активов Энергомашбанк занимал 145 место в российской банковской системе. Он является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены клиентам, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика.

Банк России возобновил зачистку банковского сектора три месяца назад. На прошлой неделе лицензии лишился банк «Резервные финансы и инвестиции» (РФИ Банк). Его уличили в организации расчетов физических лиц с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.