ЦБ отозвал лицензию у еще одного банка

ЦБ решил отозвать лицензию у еще одного российского банка. Им стал Актив банк, говорится на сайте регулятора.

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В сообщении ЦБ сказано, что он «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Финансовая организация также завышала стоимость имущества «в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения».

Кроме того, Актив банк нарушал законодательство в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Большая часть кредитного портфеля банка приходилась на проблемные ссуды. Он был участником системы страхования вкладов, в банк пришла временная администрация. Финансовая организация была на 192 месте по размеру активов.

В июне ЦБ отозвал лицензию у петербургского Банка энергетического машиностроения (Энергомашбанк). В числе нарушений названы полная утрата собственных средств и высокорисковая бизнес-модель, которая сопровождалась занижением величины необходимых к формированию резервов.

Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин призвал готовиться к новому кризису, который «неизбежно наступит».