В России предложат платить налоги по-новому

Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена модернизировать существующий институт единого налогового платежа, который сейчас позволяет гражданам оплачивать налоги одной выплатой, распределяемой уже самим ведомством, следует из контракта, размещенного на портале государственных закупок. По замыслу ФНС, теперь платить налоги по-новому предложат и бизнесу, а сейчас такая возможность есть только у физических лиц.

Контракт предполагает разработку концепции внедрения института Единого налогового счета. «В целях снижения издержек государственного управления и повышения сервисной составляющей необходимо распространить указанный институт на всех участников налоговых правоотношений, предусмотрев его возможность посредством уплаты всех налогов, сборов, страховых взносов, установленных законодательством о налогах и сборах», — говорится в документации к закупке.

Как разъяснили РБК в пресс-службе ФНС, сейчас административная нагрузка на предпринимателей достаточно велика, только возможных к заполнению кодов бюджетной классификации (КБК) около полутора тысяч. «Все это неизбежно рождает ошибки. В год в налоговые органы поступает более 30 миллионов ошибочных платежей, что влечет за собой начисление пеней на технический долг и его взыскание», — уточнили в ведомстве.

При этом уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов обратил внимание на то, что необходимость оплатить сразу все налоги одновременно может быть неудобной «с точки зрения финансового менеджмента». Бизнес не сможет выбирать, когда вносить отдельные платежи, пояснил он.

В конце прошлого года упростить российскому бизнесу выплату налогов планировали в Минфине, предлагая юрлицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять единый платеж. Для физических лиц подобный механизм запустили в 2019 году.