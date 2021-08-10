Россиянам пообещали расширить автоматические выплаты

Все налоговые вычеты в России должны предоставляться в упрощенном порядке, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ПРАЙМ. Для этого должна быть расширена уже действующая система их оформления.

«Мы считаем, что все вычеты, которые фигурируют в Налоговом кодексе, нашим гражданам должны предоставляться в автоматическом режиме. Мы разработали программу, по которой люди смогут как имущественные, так и социальные стандартные вычеты получать в автоматическом режиме», — пояснил Егоров, отметив, что программа уже передана в правительство.

С мая в стране работает упрощенный порядок предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов, всю необходимую информацию для оформления выплат налоговики уже получают от банков, подключенных к системе. «И таким образом люди без дополнительных каких-то перипетий, без сборов документов смогут эти вычеты получать», — пообещал Егоров.

С 1 августа в России также стало возможно оформить налоговые вычеты по тратам на спорт. Максимальная сумма для налогового вычета составит 120 тысяч рублей в год, получить его можно в том числе на детей, сумма может составить до 15,6 тысячи рублей.