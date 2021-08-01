Россиянам вернут потраченные на спорт деньги

С 1 августа вступил в силу закон о возврате россиянам потраченных на спорт денег. Максимальная сумма для налогового вычета составит 120 тысяч рублей в год. Соответствующий документ ранее был опубликован на интернет-портале правовой информации.

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«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей за услуги физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). Отмечается, что такие услуги должны оказываться предприятиями, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.

Максимальный размер вычета — 15,6 тысячи рублей в год. Чтобы вернуть деньги, нужно предоставить в налоговую службу копию договора и кассовый чек на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. Вычет можно получить только за те услуги, которые включены в утверждаемый правительством список. Первые компенсации россияне получат в 2023 году по итогам 2022 года.

О том, что в России хотят ввести налоговый вычет на расходы на платные услуги по занятию спортом, стало известно в январе 2019 года. В мае 2021 года президент страны Владимир Путин подписал закон об этом.