Экономика
 
Последние новости
Абэ понадеялся на новую встречу с Путиным
Чиновники откупились от получающей копеечное пособие многодетной семьи
Уволился отвечавший за Европу и Россию американский дипломат
Ирина Шейк поделилась секретом быстрого похудения
МИД подтвердил подлинность писем дипломатов об убийстве журналистов в ЦАР
Пьяный россиянин избил приехавшего к нему 82-летнего врача скорой помощи
Чеченский министр объяснил слова о телевизионной рубрике с извинениями
Избитый Виторганом режиссер Богомолов рассказал о переломе носа и травме черепа
Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3
Новости партнеров

Россиян оздоровят при помощи налогов

Перейти в «Мою Ленту»

В России хотят ввести налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Подобные поправки к налоговому законодательству разработало министерство финансов по поручению президента России Владимира Путина. Документ опубликован на на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Основная цель инициативы — повышение физической активности и укрепление здоровья россиян. В настоящее время инициатива проходит стадию публичного обсуждения, которая закончится 4 февраля. Поправки будут внесены в статью 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах. Ввести их планируют уже к началу 2020 года.

Предполагается, что россияне смогут вернуть себе 13 процентов от стоимости фитнес-услуги. Максимальный расход, по которому можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Соответственно, за календарный год можно будет вернуть не более 15,6 тысяч рублей (13 процентов от 120 тысяч рублей).

На начало 2019 года россияне могут получить социальные налоговые вычеты на обучение, лечение и приобретение медикаментов, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и добровольное пенсионное страхование. По данным национального агентства финансовых исследований налоговый вычет оформляли только 10 процентов россиян.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиян захотели обложить налогом за выезд из страны
Банк России ополчился на переводы россиян за рубеж
Правительство отреагировало на налог на выезд из России
Другие материалы рубрики
Экономика00:0121 января

Сами захотели

Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
18:32Сегодня

Глава ВТБ рассказал о способности российской экономики выдержать санкции

11:1219 января

Минсельхоз отметил рост цен на продукты в торговых сетях

10:40Сегодня

Назван самый дорогой в мире бренд

Экономика00:0420 ноября 2018

Приход нормальный

Кокаин, героин и ЛСД: почему будущее экономики зависит от наркотиков
10:18Сегодня

Российский госдолг сократился на миллиарды долларов

18:3418 января

Бывший заместитель скандального министра объяснил покупку квартиры за миллиард

05:54Сегодня

Немцы высказались о строительстве «Северного потока-2»

Экономика00:0316 января

Скрытые силы

Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
23:2221 января

Названо условие подписания нового транзитного договора с Украиной

17:3517 января

Выручка «Донстроя» за 2018 год составила 68 миллиардов рублей

03:47Сегодня

В «Газпроме» опровергли списание девяти миллиардов долгов жителям Чечни

Россия
«Мы говорим "членесса" и улыбаемся»
Сторонники феминитивов хотят равенства мужчин и женщин. В России им будет сложно
Девочка со «звездочкой» смерти
У шестилетней Вари рак мозга. Единственное спасение — протонная терапия
Чечне позволили списать миллиарды долгов за газ
Другие регионы хотят так же и грозят протестами. Получится ли?
«Не терять чувство реальности»
На что готовы россияне ради веры
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
Обвинившая коллег в изнасиловании фельдшерица заступилась за них
Путин объявил условие заключения мира с Японией
Все материалы
Мир
Курильские и российские
Япония придумала проблему спорных островов. 70 лет это губит отношения с Россией
Абэ понадеялся на новую встречу с Путиным
Уволился отвечавший за Европу и Россию американский дипломат
Меркель пожелала хорошего развода с Британией
Трампу разрешили вершить судьбу трансгендеров в армии
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Первобытная жестокость
Папуасы веками воевали луками и копьями. Автоматы превратили их жизнь в кошмар
Все материалы
Бывший СССР
Без палева
В Грузии легализовали марихуану. Страна стала немного счастливее
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
Подсчитаны жертвы конфликта в Донбассе
Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса
В Белоруссии отреагировали на освобождение Насти Рыбки
Лукашенко вступился за Настю Рыбку
Все материалы
Экономика
Сами захотели
Россиян заставляют доплачивать миллиарды за кредиты. Отказаться почти невозможно
Глава ВТБ рассказал о способности российской экономики выдержать санкции
Назван самый дорогой в мире бренд
Российский госдолг сократился на миллиарды долларов
Немцы высказались о строительстве «Северного потока-2»
Названо условие подписания нового транзитного договора с Украиной
В «Газпроме» опровергли списание девяти миллиардов долгов жителям Чечни
Все материалы
Силовые структуры
Сотрудники правоохранительных органов у аэропорта Ханты-Мансийска Россиянин захватил самолет и потребовал лететь в Афганистан
На борту были 69 человек. Лайнер экстренно сел, угонщика задержали
«Поднимайте всех — мы идем мстить»
Цыгане и казаки устроили бойню на Урале. Их поссорила любовь
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Арестованный за шпионаж американец получил секретные данные вместо личных фото
Российские подростки с битами отомстили обидчикам женщины и ее детей
СК возбудил дело после захвата россиянином самолета
Захваченный российский самолет приземлился
Все материалы
Наука и техника
Бей первым
США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Улетело в дыру
Пентагон потратил миллионы на телепорты и поиск инопланетян. Но ничего не нашел
Доказана опасность обладания высоким интеллектом
Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3
В США рассказали о деградации российской космонавтики
Ту-22М3 разбился в Мурманской области
Все материалы
Спорт
Алина ЗагитоваНа лезвиях
Защитит ли Загитова титул? Главные интриги чемпионата Европы
WADA похвалило Россию
Олимпиада заставит японцев отказаться от порно
Словам Кокорина о «стаде баранов» нашлось объяснение
Чемпион мира сделал фото с пожилым австралийцем и привел его в замешательство
ЦСКА продлил контракт с лучшим бомбардиром чемпионата России
Самолет с футболистом клуба АПЛ пропал с радаров
Все материалы
Культура
«Любовь — это война, а брак — соглашение о мире»
Страсть, флирт и стареющая Европа глазами звезды французской литературы
«Ты знаешь, сволочь, как люди живут?»
Рабочие похищают олигарха. Отрывок фильма «Завод» Юрия Быкова
Рэпер Птаха«Путин улыбнулся и сказал: "Вы че, отвяньте от них"»
Птаха о нападении на себя, баттле с Гуфом, наркотиках и депутатах
Избитый Виторганом режиссер Богомолов рассказал о переломе носа и травме черепа
Кобзону посмертно разрешили въезд в Евросоюз
Объявлены номинанты на «Оскар»
Собчак оказалась свидетельницей драки Виторгана и Богомолова
Все материалы
Интернет и СМИ
«Эти ребята богаты, влиятельны и ведут себя подло»
Они внушили человечеству ложную правду и обрекли планету на верную гибель
Египетский телеведущий получил тюремный срок за интервью с геем
Речь казахского телеведущего рассмешила пользователей сети
Мать рассказала о грудном вскармливании семилетнего сына и подверглась травле
«Спасибо, я так жить не хочу»
Они пришли на YouTube, чтобы разбогатеть и не работать. Но что-то пошло не так
Анонимный рассказ мальчика о травле одноклассниками растрогал пользователей сети
В сети обнаружили лучшее имя полицейского в истории
Все материалы
Ценности
Время женственности
Самые необычные и драгоценные дамские часы SIHH-2019
Аллах дал
Трубки, лошади и икра каждый день. Красивая жизнь великого властителя Ирана
Не думай о секундах
Часы для увлеченных, отважных и деловых людей
Бродячий пес ворвался на подиум во время показа и сорвал шоу
Ирина Шейк поделилась секретом быстрого похудения
Дизайнер-бунтарь взялся за чернокожих детей
Найден способ носить платья зимой и не мерзнуть
Все материалы
Путешествия
«Будто спускаешься в преисподнюю»
Битое стекло, роскошь и грязь. Чем живет Париж во время протестов
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
Пустынный рай
Самые чистые пляжи, дорогие отели и богачи: зачем ехать в Абу-Даби
Стюардесса рассказала о секретных правилах поведения на борту
Турист спрыгнул в море с круизного лайнера и заставил себя искать
Пассажир российского самолета потребовал развернуть лайнер в Афганистан
Найден неожиданный способ вырастить успешного ребенка
Все материалы
Из жизни
«Не существует гуманных убийств»
Фотограф снял животных на скотобойне. Они умирают мучительно и долго
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Носорог протаранил автомобиль и попал на видео
Просидевшая час в ледяной проруби россиянка установила рекорд
Два индийца попытались схватить быков за рога и погибли
Новорожденную девочку похоронили заживо из-за злых духов
Все материалы
Дакар-2019
Если вы не следили за самой красивой гонкой этого года, то просто посмотрите, как это было
Спорткар, который не смог
Бразильский Volkswagen, о котором вы не слышали, — история постройки и провала
История Супры
Насыщенная биография японского купе
Машины-долгожители
Рейтинг машин, которые владельцы не хотят менять даже через 15 лет
В Малайзии нашли худшую в мире реплику Ferrari LaFerrari
40-летний хэтчбек Ford Fiesta почти без пробега уйдет с молотка
Германии предложили отказаться от безлимитных автобанов
Все материалы
Дом
«Там жили девушки легкого поведения»
Россиянка унаследовала две квартиры и оказалась на грани нервного срыва
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Старые стены
Советская архитектура снова в моде. Молодежь от нее без ума
Назван любимый район московских новоселов
Москвич открыл сауну в жилом доме и пригрозил соседям отключением воды
Власти отказались списывать долги россиян за услуги ЖКХ
Треть съемных квартир в Москве оказались непригодными для жизни
Все материалы