Россиян оздоровят при помощи налогов

В России хотят ввести налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Подобные поправки к налоговому законодательству разработало министерство финансов по поручению президента России Владимира Путина. Документ опубликован на на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Основная цель инициативы — повышение физической активности и укрепление здоровья россиян. В настоящее время инициатива проходит стадию публичного обсуждения, которая закончится 4 февраля. Поправки будут внесены в статью 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах. Ввести их планируют уже к началу 2020 года.

Предполагается, что россияне смогут вернуть себе 13 процентов от стоимости фитнес-услуги. Максимальный расход, по которому можно получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Соответственно, за календарный год можно будет вернуть не более 15,6 тысяч рублей (13 процентов от 120 тысяч рублей).

На начало 2019 года россияне могут получить социальные налоговые вычеты на обучение, лечение и приобретение медикаментов, благотворительность, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное страхование жизни и добровольное пенсионное страхование. По данным национального агентства финансовых исследований налоговый вычет оформляли только 10 процентов россиян.

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