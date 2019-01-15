Правительство отреагировало на налог на выезд из России

В правительство не поступала инициатива о введении налога на выезд из России. Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец журналистам на Гайдаровском форуме, ее слова приводит агентство «Интерфакс».

По ее словам, сейчас не время говорить об увеличении дополнительных сборов. «К нам такое предположение не поступало. Сейчас мы должны говорить об увеличении доступности, льготирования всех видов туризма», — сообщила она. Обсуждение данной идеи не является актуальным, отметила вице-премьер.

Во вторник, 15 января, ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма АВАНТИ предложила облагать российских и иностранных граждан налогом в размере 500 рублей, который бы они платили каждый раз, когда пересекали границу России. В АВАНТИ уверены, что это помогло бы вывести российский туризм на новый уровень, а также поддержать внутренние путешествия.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уже раскритиковали эту инициативу, отметив, что она не приведет к ожидаемым результатам, хотя и признали, что отечественный туризм нуждается в господдержке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!