Туристам придется раскошелиться за выезд из Японии

В Японии вступил в силу закон, согласно которому каждый турист, выезжающий из страны, обязан заплатить налог. Об этом в понедельник, 7 января, сообщает The Mainichi.

Отмечается, что сумма налогового сбора для выезда составит 1000 иен (около 600 рублей). Закон действует для граждан всех стран. От уплаты сбора освобождаются лица, купившие билеты до 7 января, дети до двух лет, транзитные пассажиры, дипломаты и пассажиры правительственных спецрейсов. Также налог не будут платить экипажи судов и самолетов, а также пассажиры в случае вынужденной посадки самолета или захода в порт корабля из-за погодных условий.

Власти страны подсчитали, что к 2020 году Японию посетят около 40 миллионов туристов. В 2019 году доход от налога на выезд достигнет 50 миллиардов иен. В то же время продолжит действовать закон о бесплатной выдаче виз.

Налоговый сбор позволит расширить и укрепить инфраструктуру туризма. В частности, планируется ввести систему автоматического распознавания лиц в аэропортах, повысить привлекательность туристических достопримечательностей и предоставлять более полную информацию и сервис туристам.

В декабре сообщалось, что парламент Японии принял решение отменить запрет на использование в стране иностранных рабочих. Япония намерена привлечь более 340 тысяч граждан зарубежных государств в течение следующих пяти лет из-за стремительного роста рабочих мест, которые не могут заполнить местные жители.

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