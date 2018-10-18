Японцы упростят получение визы

Японское правительство заявило о вводе электронных виз для туристов с апреля 2020 года. Об этом сообщает The Nation.

Согласно проекту путешественники смогут подавать заявку на визу онлайн, и это значительно упростит процедуру оформления.

Также уточняется, что электронную визу можно будет получить только для однократного посещения. Однако в дальнейшем власти Японии планируют добавить и другие виды виз в новую онлайн-систему.

Как отметили представители МИД Японии, упрощенный режим положительно скажется на туризме перед Олимпиадой в Токио в 2020 году.

Эксперты полагают, что благодаря нововведению, число иностранных гостей за год увеличится до 60 миллионов туристов к 2030 году.

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Ранее в июле сообщалось, что Москва и Пекин подпишут соглашение о безвизовом режиме для туристов обеих стран. Заместитель главы Федерального агентства по туризму России Николай Королев отметил, что они достигли понимания с Китаем и в скором времени будет подписано итоговое соглашение об отмене виз.

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