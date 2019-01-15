В России воспротивились налогу на выезд из страны

Генеральный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин не согласился с инициативой обложить россиян и иностранцев налогом на выезд из страны. О своем мнении он рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что внутренний туризм сейчас действительно нуждается в поддержке, отмене налогов и введении льгот. Но, по его мнению, сборы за выезд из страны не приведут к ожидаемым результатам.

«В этой ситуации только здоровая конкуренция между всеми направлениями приведет к увеличению количества туристов», — пояснил Горин.

Ранее, 15 января, сообщалось, что организация по продвижению бизнес-патриотизма АВАНТИ предложила ввести налог в размере 500 рублей за пересечение российской границы. Компания предположила, что это положительно скажется на туристической отрасли страны.

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