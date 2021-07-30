В России за долги по налогам начнут «арестовывать» недвижимость и автомобили

Федеральная налоговая служба (ФНС) России в случае принятия поправок к Налоговому кодексу о предварительных обеспечительных мерах получит право на «арест» трех типов имущества. Об этом со ссылкой на проект документа пишет «Коммерсантъ».
Первым делом за долги по налогам можно ограничивать собственника в возможности отчуждать и закладывать недвижимость. Далее идут автотранспорт, ценные бумаги и «предметы дизайна служебных помещений» (мебель, предметы искусства), а также прочие активы, но не готовая продукция, сырье и материалы.
Предполагается, что новые нормы смягчат действующий порядок, когда ФНС арестовывает счета компании, что приводит к остановке и даже уничтожению бизнеса. Между тем запрет на продажу активов позволит остановить их вывод.
Как отмечается в материале, сложившаяся практика такова, что после серьезных претензий ФНС бизнес нередко начинают «растаскивать». За вывод средств борются кредиторы, в том числе банки, бенефициары, а в некоторых случаях и госструктуры. В этом процессе теряют как компании, так и бюджет. В ведомстве потери за год оценивают в 170 миллиардов рублей.
Поправки не коснутся залогов, в которые было отдано имущество до начала проверки. Кроме того, «арестованные» активы можно заменять с согласия ФНС, а ограничений других прав, кроме права собственности и залога, не предполагается.
Вместе с тем авторы законопроекта попытались избежать возможностей для коррупции, которые предоставляет практика «арестов». Ограничивать собственника в правах можно только решением руководителя инспекции ФНС с согласия руководителя или замглавы Федеральной налоговой службы. Снять ограничение можно с помощью банковской гарантии на сумму претензий, поручительством третьего лица или самостоятельно дать гарантии в виде ценных бумаг или имущества.
О готовящихся изменениях законодательства стало известно накануне. Представители бизнеса и профильных организаций опасаются, что новые полномочия представители ФНС будут использовать в первую очередь для давления на предпринимателей.