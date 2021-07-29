Эксперт оценил инициативу Минфина и ФНС о наказании компаний из-за налогов

Инициатива Министерства финансов и Федеральной налоговой службы (ФНС) усложнить жизнь российским компаниям, подозреваемым в уклонении от уплаты налогов, нужна и своевременна, однако вызывает ряд вопросов по поводу реализации. Так в комментарии «Ленте.ру» оценил новое предложение эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

По мнению специалиста, сейчас в обществе появился запрос на обеление экономики и очищение рынка от недобросовестной конкуренции. В связи с этим вполне логичен поиск путей взыскания уведенных у общества налогов. Однако, по словам Саськова, остается непонятным механизм действия наказания.

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«В частности, в какой мере и в каком объеме будут применяться обеспечительные меры и как они повлияют на деятельность компании? Именно в этом направлении должно аккумулироваться сегодня экспертное внимание, чтобы итоговое решение удовлетворяло реальным интересам добросовестных налогоплательщиков», — пояснил Саськов.

Ранее Минфин и ФНС предложили предоставить налоговикам право блокировать имущество российских компаний, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов еще до завершения проверки, в ходе которой были установлены нарушения.

Инициатива направлена на пресечение практики, в соответствии с которой компании, где в ходе проверки выявляются признаки уклонения от налогов, стараются вывести активы и запустить процедуру банкротства — чтобы не отвечать по обязательствам перед государством. Авторы инициативы сетуют на слишком долгий срок налоговых проверок, который играет на руку недобросовестным владельцам и руководителям компаний.