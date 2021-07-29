Российским компаниям захотели усложнить жизнь из-за налогов

Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) захотели усложнить жизнь российским компаниям, подозреваемым в уклонении от уплаты налогов, пишут «Ведомости». Они могут предоставить налоговикам право блокировать имущество таких предприятий еще до завершения проверки, в ходе которой были установлены нарушения.

Инициатива направлена на пресечение практики, в соответствии с которой компании, у которых в ходе проверки выявляются признаки уклонения от налогов, стараются вывести активы и запустить процедуру банкротства — чтобы не отвечать по обязательствам перед государством.

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Определять, собирается ли та или иная компания уходить от уплаты налогов, сотрудники ФНС будут по специальным риск —ориентированным критериям, содержание которых пока не раскрывается. Источники издания называют блокировку активов подозреваемого бизнеса «фиксацией имущества проверяемого в целях предотвращения возможности использования лазеек для уклонения от уплаты налогов».

Авторы инициативы сетуют на слишком долгий срок налоговых проверок, который играет на руку недобросовестным владельцам и руководителям компаний. Кроме того, в действующем законодательстве отсутствуют механизмы, препятствующие выводу имущества в таких ситуациях.

При этом опрошенные изданием представители бизнеса и профильных организаций опасаются, что новые полномочия будут использоваться налоговиками для давления на предпринимателей. По их мнению, у ФНС уже достаточно инструментов для предотвращения нарушений.

