Финансист раскрыл главные угрозы для накоплений россиян

Финансист Жорнист рассказал, что в этом году накоплениям россиян может угрожать инфляция

Валютным и рублевым накоплениям россиян в этом году может угрожать инфляция. Об этом агентству «Прайм» рассказал портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Жорнист посоветовал жителям страны вложить сбережения в облигации, например короткие облигации федерального займа (ОФЗ) с доходностью 6,5 процента или в паевые фонды, чтобы сохранить накопления.

Среди главных угроз для сбережений финансист также назвал ужесточение риторики со стороны американской Федеральной резервной системы (ФРС). Он объяснил, что ФРС, «накачавшая мир огромным количеством долларов во время коронакризиса», рано ли поздно изменит свою политику. При этом эксперт добавил, что никогда не следует исключать возможность появления «черных лебедей», в том числе введения новых санкций или глобального кризиса.

Ранее руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, когда опасно гасить кредит досрочно. По словам специалиста, этого не стоит делать, если нет подушки безопасности. Григорян подчеркнул, что у семьи должны быть накопления на случай потери дохода или других непредвиденных обстоятельств. В противном случае, есть риск того, что при возникновении внезапных расходов вам придется брать новый кредит.

