Доход от накопительной пенсии в России оказался ниже инфляции

Банк России оценил результат инвестирования пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов (НПФ) за первые шесть месяцев текущего года. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.

Доходность вложений во втором квартале оказалась выше, чем в первом, однако в совокупности за полгода она составила 2,5 процента (5 процентов годовых), что ниже инфляции. Пенсионные резервы выросли на 1,2 процента.

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Медианная доходность (половина НПФ показала большую доходность, а половина — меньшую), составила 2,6 процента в годовом выражении. Цифры указаны до выплат вознаграждений управляющим компаниям, специализированному депозитарию и фонду.

Улучшение показателей в ЦБ связали с более активным ростом рынка акций и постепенным восстановлением положительной динамики рынка облигаций. За тот же период индекс Мосбиржи вырос на 19,3 процента (42,4 процента годовых).

Еще в 2020 году НПФ показывали доходность большую, чем инфляция, но в текущем году результаты ухудшились. Тем не менее с 2017 года и пенсионные накопления, и пенсионные резервы обогнали инфляцию — 27,3 и 28,6 процента соответственно против 20,4 процента.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен на рассмотрение законопроект, обязывающий НПФ восстанавливать пенсионные накопления клиентам, если их незаконно перевели в другие страховые компании. Для этого факт перевода должен подтвердить суд.