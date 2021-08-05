В России предложили провести новую пенсионную реформу

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил в интервью «Известиям», что считает неправильным разделение пенсионеров на работающих и неработающих, а также предложил провести новую пенсионную реформу.

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«Сумма, которую работающим пенсионерам, что называется, задолжали, продолжает, так сказать, нарастать. Поэтому мы время от времени об этом говорим на трехсторонней комиссии, на других каких-то совещаниях, в Пенсионном фонде. Потому что это неравенство, хотя условия страхования у всех одинаковые», — отметил он.

Шмаков также указал на то, что работающие пенсионеры делают взносы в Пенсионный фонд, а выплаты полностью покрывают индексацию, которая идет для неработающих пенсионеров. Он предлагает провести новую реформу, потому что «ситуация уже разогрелась».

По мнению Шмакова, мешает финансовый блок правительства, который выступает против. «Долги давайте реструктуризируем и назначим час икс, с которого будет одинаковая индексация что для работающих, что для неработающих», — добавил глава ФНПР.

Ранее Центробанк совместно с ведущими негосударственными пенсионными фондами (НПФ) подготовил новую пенсионную реформу. Она должна стимулировать россиян активнее участвовать в процессе накопления будущей пенсии.