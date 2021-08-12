В России захотели защитить клиентов НПФ от мошенников

В России захотели обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вернуть пенсионные накопления клиентам, если их незаконно перевели в другие страховые компании и этот факт подтвержден судом. Соответствующие изменения предполагает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», сообщают «Известия».

Допускается, что законопроект Госдума может принять уже в сентябре. Документ защитит от мошенников россиян, которые предпочитают хранить пенсии в негосударственных фондах и рискуют потерять при досрочном переходе из одной организации в другую.

«Законопроектом предлагается в случае признания судом недействительным договора об обязательном пенсионном страховании обязать страховщиков (от которых были переведены пенсионные накопления граждан) восстанавливать на счете застрахованного лица сумму изъятого при досрочном переходе инвестиционного дохода», — подчеркивается в пояснительной записке к инициативе.

В правительстве уточнили, что сейчас восстановление накопительной пенсии на счете происходит в судебном порядке. В некоторых случаях допускаются отказы, подчеркнули в кабмине.

С инициативой законопроекта ранее выступил Минтруд. Еще в конце января ведомство предположило возмещать гражданам потерянные при переводе в НПФ средства.