Минтруд предложил возмещать россиянам потерянные при переводе в НПФ средства

Минтруд предложил возмещать россиянам инвестиционный доход, потерянный при переводе средств в НПФ (негосударственные пенсионные фонды), если суд признает перевод незаконным. Ведомство разработало соответствующие поправки в федеральные законы, передают «Известия».

Речь идет о переводе средств из Пенсионного фонда России (ПФР) или из негосударственного пенсионного фонда в другой НПФ. Поправки касаются федеральных законов «О негосударственных пенсионных фондах» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ».

«Документом предлагается в случае признания судом договора об обязательном пенсионном страховании недействительным обязать страховщиков восстанавливать из резерва по обязательному пенсионному страхованию сумму изъятого при переходе инвестиционного дохода. Это позволит защитить права граждан в случае неправомерного перевода их пенсионных накоплений», — уточняется в комментарий Минтруда.

Если перевод будет досрочным — ранее чем через пять лет — то деньги гражданина попадут в резерв по обязательному пенсионному страхованию фонда. Однако, если суд признает новый договор недействительным, Минтруд предлагает обязать нового страховщика вернуть предыдущему незаконно переведенные пенсионные накопления.

Поправки в правительство могут внести в сентябре, а в Госдуму — в декабре 2021 года.

22 января в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. Авторами выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с ее лидером Сергеем Мироновым. Документ направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который приостановили с 2016 года.