Юрист раскрыла способ получить повышенную пенсию в России

Юрист Любовь Шурыга в беседе с «Московским комсомольцем» раскрыла россиянам способ получить повышенную пенсию.

По ее словам, в России можно рассчитывать на повышенную пенсию, если устроиться на гражданскую и военную службу или начинать самостоятельно формировать накопления. При этом лимит на максимально высокую зарплату, которая имела бы значение для будущей пенсии, в 2021 году составляет 110 тысяч рублей.

Как отметила эксперт, таким образом, все, что человек зарабатывает сверх этой суммы, «как будто растворяется и на будущую пенсию не влияет». «Остается простой вариант — делать накопления и формировать свою пенсию самостоятельно», — заявила Шурыга.

Юрист подчеркнула, что получать максимальные ежегодные пенсионные баллы необходимо в течение всего срока трудовой деятельности. В таком случае можно рассчитывать на социальные выплаты около 40 тысяч рублей. Однако она отметила, что это все равно не так эффективно, как получать «специальную» пенсию, положенную государственным гражданским и военным служащим.

16 января сообщалось, что руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей в 2021 году. На такую ежемесячную социальную выплату могут рассчитывать неработающие россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц.