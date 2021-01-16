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Раскрыто условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей

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Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл условие для получения пенсии больше 30 тысяч рублей в 2021 году. Его слова приводит агентства «Прайм».

На такую ежемесячную социальную выплату могут рассчитывать неработающие россияне, которые до 2019 года получали пенсию больше 25 тысяч рублей в месяц. По словам эксперта, на возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне влияет целый ряд факторов, которые недоступны для большинства граждан.

Биезбардис отметил, что средний размер страховой пенсии по старости неработающим россиянам равен 17,5 тысячи рублей. Пенсия — это фиксированная выплата, которая устанавливается в едином размере для всех, сказал эксперт. Он добавил, что остальная сумма рассчитывается, исходя из числа индивидуальных пенсионных коэффициентов. Так, чем выше «белая» зарплата, которую получал россиянин, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал, и соотвественно, тем выше его возможная пенсия, пояснил специалист.

Страховая пенсия может быть увеличена и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Биезбардис отметил, что при выходе на пенсию на пять лет позже, прибавка составит 40 процентов, а при выходе на 10 лет позже — выплаты увеличиваются.

С 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 6,3 процента, что выше показателя прогнозной инфляции. У каждого пенсионера прибавка в результате индексации будет индивидуальной (в зависимости от размера пенсии). В среднем выплаты от государства выросли на тысячу рублей, а средний размер пенсии составил 17,5 тысячи рублей. Повышение пенсий в этом году коснется 32 миллионов человек.

Ранее эксперты Credit Suisse подсчитали, что к 2060 году почти половина населения России окажется пенсионерами, если пенсионный возраст к тому моменту дополнительно не увеличат.

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