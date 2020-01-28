Назван способ увеличить пенсию на 30 тысяч рублей

При использовании гарантированного пенсионного плана (ГПП), то есть если откладывать каждый месяц в течение 30 лет по шесть процентов от своего дохода, россияне смогут увеличить пенсию на сумму до 30 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на исследование компании FinExpertiza пишет газета «Известия».

Такой способ принесет наибольшую прибавку жителям Москвы (плюс 32,7 тысячи рублей) и Сахалинской области (плюс 30 тысяч). В среднем по России использование ГПП прибавит к выплатам 16,5 тысячи рублей. Наименее выигрышными в этом плане регионы названы Тува (7,8 тысячи) и Карачаево-Черкесия (9,3 тысячи).

По отношению к доходам в регионе больше всего выиграют жители Ивановской области, где средняя пенсия составит 87 процентов от средней зарплаты, Алтайского края (85 процентов) и Орловской области (84 процента).

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Компания ориентировалась на доходность 6,7 процента годовых, которые в качестве желательного для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) называл российский Минфин. Проблема в том, что в последние годы выйти на этот уровень смогли лишь несколько НПФ, а с учетом снижения ключевой ставки достичь такого показателя станет еще сложнее.

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах указал, что 6,7 процентов выглядит завышенным требованием, на перспективу показатель 1-2 процента заметно реальнее. В свою очередь финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека напомнил, что за последние 20 лет инфляция в России составила 550 процентов. Если этот сценарий повторится, то для накоплений на старость нужна доходность 8-10 процентов годовых, чтобы уровень пенсии составлял порядка 300 тысяч рублей в месяц.

Эксперты соглашаются в том, что гарантированный пенсионный план не приведет к исчезновению солидарной части пенсии. Она необходима для того, чтобы не оставить без средств к существованию граждан, по той или иной причине оставшихся без работы или проведших большой срок трудовой деятельности к «серой» части экономики.

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