Украину предупредили о переизбытке пенсионеров

Пенсионная система на Украине оказалась в сложных демографических условиях из-за переизбытка пенсионеров по сравнению с гражданами, которые трудоустроены официально и платят взносы на постоянной основе. Об этом предупредила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко. Сообщение опубликовано на сайте Верховной Рады.

Ненюченко рассказала, что пенсии в республике в настоящее время получают 27 процентов населения, а наемных работников, платящих взносы, только 25 процентов.

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Из-за этого расходы пенсионного обеспечения в минувшем году составили 11 процентов ВВП, но, как заметила замминистра, в текущем году показатель должен снизиться до 9,8 процента.

Соотношение пенсий к заработной плате за вычетом налогов составляет 35,1 процента, а их средний размер по состоянию на 1 января достиг 3038 гривны (7841 рубль). За год пенсии, по данным Минсоцполитики, выросли на 16,5 процента.

Ранее экономисты Credit Suisse подсчитали, что к 2060 году почти половина жителей России, 47 процентов, станут пенсионерами. В 2020 году четверть населения окажется старше 65 лет. Также эксперты ожидают, что в 2020 году мужчина в среднем будет жить 13,3 года после выхода на пенсию, а в 2060-м — 17,4 года.

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