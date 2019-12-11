В российском регионе предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионера

В Карелии предложили уменьшить прожиточный минимум пенсионера на четыре рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы главы российского региона.

В настоящее время сумма выплат составляет 11 840 рубля, однако, по мнению региональных парламентариев, прожиточный минимум необходимо привести в соответствие с федеральными правилами, установив его на уровне 11 836 рублей.

Как уточнили в пресс-службе правительства, в июле министерство труда и социальной защиты России спрогнозировало величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на сумму 9 314 рублей, в соответствии с чем в Карелии был установлен прожиточный минимум пенсионера. Однако 2 декабря был подписан федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», где величина прожиточного минимума уменьшилась на три рубля. Таким образом в Карелии решили пересчитать прожиточный минимум, применив приведенную формулу.

В сентябре был опубликован проект федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год. Согласно ему, прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей. По состоянию на текущий год прожиточный минимум пенсионера в целом по России установлен на уровне 8 846 рублей.

В мае Минтруд подготовил новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров. Предполагается, что таким образом удастся избежать завышения или занижения. Министерство предложило следующую формулу: фактически сложившийся прожиточный минимум в регионе за первое полугодие делится на общефедеральный и умножается на общефедеральный, прогнозируемый Минэкономразвития на следующий год.

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