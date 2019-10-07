Российским экстремистам назначили прожиточный минимум

Росфинмониторинг предложил пересмотреть принцип, по которому граждан из перечня террористов и экстремистов ограничивают в расходах. Сейчас они могут тратить в месяц не более десяти тысяч рублей. Лимит могут приравнять к региональному прожиточному минимуму, сообщает «Коммерсантъ».

В некоторых регионах это приведет к увеличению возможных трат. Например, в Москве прожиточный минимум составляет 17 тысяч 679 рублей. Однако, например, в Тамбовской области он ниже — 9 тысяч 641 рубль.

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В настоящее время в перечне находятся 9284 россиянина и 103 гражданина иностранных государств. У них заблокированы все счета и карты, а десять тысяч рублей в месяц они имеют право получать из своей зарплаты. Такую сумму установили в 2013 году, когда прожиточный минимум в среднем по стране был немногим выше шести тысяч рублей.

Проект находится на межведомственном согласовании. Об существовании планируемых поправок к закону о противодействии финансированию терроризма стало известно из ответа администрации президента на обращение главреда портала Roem.ru Юрия Синодова.

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