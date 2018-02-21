Киев собрал налоги и оставил Донбасс без пенсий

У Украины нет физической возможности платить пенсии гражданам, проживающим на востоке страны на неподконтрольных властям территориях. Такое заявление сделал в интервью радиостанции «Голос столицы» заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

«У нас нет возможности платить туда, но если человек обратится на подконтрольную территорию, выплата ему будет обеспечена. Никаких здесь отказов, никаких решений нет. Мы обеспечиваем выплату, но на подконтрольной территории», — сказал замминистра.

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В то же время, как сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз, Киев продолжает получать налоги с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По ее словам, в 2017 году с территории Донецкой области было заплачено чуть более миллиарда гривен налогов в государственный и местный бюджеты, чуть меньше — с территории Луганской области.

В феврале 2018-го Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал право Украины не выплачивать пенсии на неподконтрольных территориях. По словам замминистра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергея Петухова, «ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса». Он также пояснил, что украинские власти физически не могут платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса и ЕСПЧ не считает это нарушением Конвенции о защите прав человека.

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