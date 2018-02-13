Жителей Донбасса оставили без украинских пенсий

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал право Украины не выплачивать пенсии на неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

«ЕСПЧ подтвердил, что Украина сделала все возможное для обеспечения социальными выплатами жителей оккупированного Донбасса. Из-за продолжающегося конфликта мы физически не можем платить пенсии на временно неконтролируемой части Донбасса, и это не является нарушением Конвенции [по защите прав человека]», — написал он.

Петухов утверждает, что в настоящее время платить пенсии в Донбассе может только Россия, которая, по его словам, «сейчас осуществляет эффективный контроль над этой территорией».

В сентябре 2017-го советник министра Украины по вопросам беженцев Олеся Цыбулько заявила, что лишенные Киевом выплат пенсионеры Донбасса могут массово подать иски в ЕСПЧ. «Людям на неподконтрольной территории не оставили ни единого шанса получить свою пенсию, кроме как приехать в Украину, обмануть государство и заявить, что он — внутренне перемещенное лицо. Сейчас даже расцвел целый теневой бизнес на этом обмане», — подчеркнула она.

В феврале прошлого года координатор систем ООН на Украине Нил Вокер заявил, что в Организации Объединенных Наций «очень серьезно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий». «В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных», — отметил он.

В сентябре 2016 года заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко выступила с заявлением, что правительство Украины не будет производить социальные выплаты жителям Донбасса. Она назвала пенсионеров региона «мертвыми душами».

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