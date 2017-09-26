Киеву предрекли массовую подачу исков в ЕСПЧ от лишенных пенсий жителей Донбасса

Советник министра Украины по вопросам беженцев Олеся Цыбулько заявила, что лишенные Киевом выплат пенсионеры Донбасса могут массово подать иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом чиновница сказала в опубликованном во вторник, 26 сентября, интервью изданию «Апостроф».

«Людям на неподконтрольной территории не оставили ни единого шанса получить свою пенсию, кроме как приехать в Украину, обмануть государство и заявить, что он — внутренне перемещенное лицо. Сейчас даже расцвел целый теневой бизнес на этом обмане», — признала Цыбулько.

Она также назвала такую политику дискриминацией и предрекла, что украинские власти будут «иметь в ЕСПЧ кучу исков от людей, которые не могут получить свои пенсии».

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В феврале координатор систем ООН на Украине Нил Вокер заявил, что в Организации Объединенных Наций «очень серьезно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий». «В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных», — отметил он.

В сентябре 2016-го заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко выступила с заявлением о том, что правительство Украины не будет производить социальные выплаты жителям Донбасса. Она назвала пенсионеров региона «мертвыми душами».

В мае 2016-го замглавы кабмина Украины Павел Розенко назвал цифру задолженности Киева по социальным выплатам жителям Донбасса. По его словам, правительство не выплатило более 10 миллиардов гривен (немногим менее 400 миллионов долларов по актуальному на тот момент курсу).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года, после того как новые власти страны начали так называемую антитеррористическую операцию — попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.