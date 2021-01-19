Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни в старости

Россияне смогут вести достойную жизнь в старости, если средний размер пенсии составит 45,6 тысячи рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные всероссийского опроса НПФ Сбербанка.

В ряде городов стоимость комфортного существования пожилых людей значительно превышает эту сумму. Москвичи оценивают ее в 65,1 тысячи рублей в месяц, жители Владивостока — в 57,1 тысячи, жители Санкт-Петербурга — в 55,4 тысячи.

Доцент Московского университета имени Витте Кирилл Парфенов отметил, что ключевым параметром в пенсионном обеспечении является коэффициент замещения, который по конвенции МОТ должен быть не менее 40 процентов от утраченного заработка. По его словам, приведенные результаты исследования «абсолютно парадоксальны». «С такими запросами ни одна, даже самая совершенная пенсионная система не справится», — сказал эксперт.

В августе 2020 года исследование сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка показало, что почти треть россиян (31 процент) хотели бы выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет. При этом почти половина — 49 процентов респондентов — признались, что ничего не делают, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или закончить карьеру пораньше. Еще 26 процентов собираются принять меры в будущем, но пока ничего не делают.