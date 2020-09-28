Россиянам назвали условия для получения второй пенсии

Законодательством о государственном пенсионном обеспечении предусмотрена возможность получения двух пенсий сразу. Адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева назвала агентству «Прайм» условия для получения второй пенсии.

Так, претендовать на выплаты могут военнослужащие, ветераны Великой Отечественной войны, родители и вдовы военнослужащих, погибших при прохождении службы.

По словам специалиста, в основном указанные в законе случаи относятся к военным. Например, те россияне, кто получил инвалидность при военной травме, имеют право получить пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости.

Такие же правила действуют и в отношении ветеранов Великой Отечественной войны или граждан, которых наградили знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Они могут получить и пенсию по инвалидности, и страховую пенсию по старости.

Аналогичные правила действуют в отношении нетрудоспособных членов семьи ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также членов семей погибших летчиков-космонавтов.

В феврале сообщалось, что большинство россиян хочет получать еще одну пенсию в дополнение к государственной — корпоративную. За то, чтобы получать вторую пенсию, высказались 78 процентов опрошенных. При этом 36 процентов из них ожидают, что сумма выплат будет больше 30 тысяч рублей в месяц. 20 процентов респондентов согласились получать от 20 до 30 тысяч рублей.