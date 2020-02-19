Россияне захотели получать вторую пенсию

Большинство россиян хочет получать еще одну пенсию в дополнение к государственной — корпоративную. Это следует из результатов опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка совместно с сервисом для поиска работы Работа.ру, пишут «Известия».

За то, чтобы получать вторую пенсию, высказались 78 процентов опрошенных. При этом 36 процентов из них ожидают, что сумма выплат будет больше 30 тысяч рублей в месяц. 20 процентов респондентов согласились получать от 20 до 30 тысяч рублей.

Также выяснилось, что свою будущую пенсию с работодателем формирует лишь 6,4 процента респондентов. О существовании корпоративных пенсионных программ знает треть опрошенных россиян (32 процента), но это, по их мнению, не влияет на выбор места работы.

Опрос проводился среди экономически активного населения во всех округах России в феврале 2020 года. В исследовании приняли участие 2,5 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее, 18 февраля, в получении двойной пенсии призналась Народная артистка СССР Эдита Пьеха. Она рассказала, что имеет артистическую и шахтерскую пенсии. «В свое время Аман Тулеев (бывший губернатор Кемеровской области — прим. «Ленты.ру») присвоил мне титул "Почетный шахтер". Получаю около 45 тысяч рублей», — заявила артистка.

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