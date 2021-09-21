В России вдвое выросли кражи сотовых номеров

Каждый месяц злоумышленники воруют около тысячи телефонных номеров. Об этом «Известиям» рассказали в компании ESET.

За год число подобных действий увеличилось вдвое. Поясняется, что мошенники крадут SIM-карты по поддельным доверенностям. Это дает злоумышленникам доступ к социальным сетям, мессенджерам и банковским счетам жертвы. Например, получив чужую SIM-карту, преступник может перезвонить в банк и попросить обнулить пароль от приложения для смартфона, и при наличии паспортных данных он получит доступ к банковской карте.

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Эксперты объяснили, что избежать такого можно, запретив оператору выдавать карту другим людям, а также настроить для входа на значимые ресурсы двухфакторную аутентификацию.

20 сентября эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий назвал способ обезопасить себя от онлайн-мошенников. Он отметил, что мошенники часто пытаются получить онлайн-доступы к счетам пользователей. По мнению специалиста, полностью обезопасить себя от этого вида мошенничества можно, удалив банковские приложения и доступ к личному кабинету через браузер на компьютере. Можно отказаться от этих опций в банке. Тогда никто не сможет осуществлять операции от имени владельца. Многие финансовые учреждения разрешают своим клиентам делать определенные счета недоступным извне. «Допускаются операции по нему только из отделения, то есть при физическом присутствии человека», — назвал эксперт секрет защиты денег россиянам.

Ранее эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская заявила, что мошенники умеют оформлять онлайн-займы на имя россиян без их ведома. Специалист рассказала, что мошенники находят паспортные данные россиян в сети, а заявках на займы указывают серые телефонные номера, не принадлежащие конкретному владельцу. Верификация в таком случае происходит посредством простой электронной подписи – СМС с кодом. Пожарская назвала способ избежать махинаций с личными данными. Эксперт призвала регулярно отслеживать кредитную историю, чтобы не позволить мошенникам оформить займ на имя жертвы.