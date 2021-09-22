«Русских хакеров» обвинили в слежке за правительством Афганистана

За прежним правительством Афганистана велась слежка, в организации которой обвинили группировку Turla, часто причисляемую к «русским хакерам». Об этом сообщили аналитики из Talos Intelligence, подразделения западного IT-гиганта Cisco.

Эксперты из Talos Intelligence заявили, что на компьютерах чиновников из предыдущего состава афганского правительства обнаружено шпионское ПО. Речь идет о бэкдоре (намеренно созданной «дыре» в программном обеспечении), который маскировался под одну из служб операционной системы Windows и поэтому не мог быть обнаружен антивирусами.

Они были найдены на устройствах членов правительства незадолго до вывода войск западной коалиции из страны. Отмечается, что на компьютерах политиков было обнаружено и другое вредоносное программное обеспечение. При этом бэкдоры были запасным вариантом для злоумышленников: они планировали воспользоваться им, если основную зловредную программу удалят.

«Бэкдор мог загружать и запускать файлы или извлекать их из зараженной системы. Раз в пять секунд он связывался с сервером управления через зашифрованный HTTPS-канал, проверяя, не поступили ли новые команды от оператора», — отмечают аналитики Talos Intelligence.

В компании заявили, что с определенной уверенностью можно сказать, что бэкдор был разработан и управлялся хакерами из группировки Turla. В странах Запада ее традиционно связывают не просто с русскоязычным миром, а непосредственно с российскими спецслужбами и правительством. Помимо Афганистана, специалисты Talos Intelligence обнаружили подобное вредоносное ПО в США и Германии. Судя по полученным данным, Turla могла эксплуатировать бэкдор на протяжении последних двух лет.

Ранее сообщалось, что группировка русскоязычных киберпреступников BlackMatter атаковала крупного американского поставщика зерна и мяса New Cooperative. Они потребовали от продовольственной компании выкуп в размере 5,9 миллиона долларов. Об очередном преступлении хакеров, которых западные медиа связывают с Россией, стало известно после того, как фрагменты вымогательского программного обеспечения были загружены на независимый аналитический сайт.